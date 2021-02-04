Григорий Бакунов: Индивидуум с морально-этическими нормами менее эффективен, чем индивидуум,у которого морально-этических норм нет

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4 февраля 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели» ]

Игорь Диденко и Григорий Бакунов рассуждают о цифровизации.

В Москве состоялся дискуссионный вечер «У НеВенца творения» на тему «Концепция life-long-learning и будущее среднего класса». Неужели средний класс в скором времени уйдёт в прошлое и его заменят алгоритмы?

В дискуссии приняли участие экономист и визионер, автор популярной книги «НеВенец творения. Все, что вы боитесь знать о будущем» Игорь Диденко и выдающийся технопредприниматель, директор по технологиям компании «Яндекс» Григорий Бакунов. Модератором встречи был общественный деятель Петр Шкуматов.

«Градус интеллекта, откровенности зашкаливал. Дискутировать с таким оппонентом о будущем экономики, технологий и социума – невероятное удовольствие», – поделился впечатлениями Игорь Диденко.



Вот некоторые прозвучавшие цитаты Григория Бакунова:

«Если ты не меняешься, то человечество за счёт стремления к быстрому изменению заставляет нас эволюционировать»;

«Индивидуум с морально-этическими нормами менее эффективен, чем индивидуум, у которого морально-этических норм нет»;

«Почему мы это делаем? [цифровизируем все] Наверное, потому что мы можем»;

«Обвинять нас в этом [лишении людей рабочих мест] - все равно что обвинять изобретателей пенициллина и антибиотиков, что они позволили выживать тем миллионам людей, которые раньше умирали»;

«Безусловный Базовый Доход в глобальном масштабе невозможен. По крайней мере по мнению всех тех экономистов, с которыми я говорил»;

«Если нам предложат [отдать и поделить свои акции среди всех граждан страны], все сотрудники компании уволятся в один день и создадут новую компанию. Почему мы должны просто так делиться плодами своего труда с теми, кто не работал и не прикладывал никаких усилий?»