Инфекционный госпиталь построят в Озерске уже в этом году

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4 февраля 2021, 09:10 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото: Людмила Ковалева ( Южноуральская панорама)

Власти Челябинской области и ФМБА сумели договориться. Предметом договора стало строительство инфекционного госпиталя в Озерске. Новый медицинский центр появится на базе клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства.

О строительстве современного медцентра сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Алексей Текслер. Сообщение можно считать одним из итогов рабочего визита в муниципалитет.

- С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя. На 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, – написал губернатор Челябинской области.

Инфекционный госпиталь задумано построить и запустить уже в 2021 году. Рассчитан он будет на 60 коек, 10 из них реанимационные.