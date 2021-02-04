Инфекционный госпиталь построят в Озерске уже в этом году
4 февраля 2021, 09:10[ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Власти Челябинской области и ФМБА сумели договориться. Предметом договора стало строительство инфекционного госпиталя в Озерске. Новый медицинский центр появится на базе клинической больницы №71 Федерального медико-биологического агентства.
О строительстве современного медцентра сообщил на своей странице в Инстаграм губернатор Алексей Текслер. Сообщение можно считать одним из итогов рабочего визита в муниципалитет. - С ФМБА договорились о строительстве в этом году в Озерске инфекционного госпиталя. На 60 коек, с отделением реанимации и современным оборудованием. Это нужно, чтобы вернуть другие отделения больницы в плановую медицину, – написал губернатор Челябинской области. Инфекционный госпиталь задумано построить и запустить уже в 2021 году. Рассчитан он будет на 60 коек, 10 из них реанимационные.
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