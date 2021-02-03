Главному судебному приставу Волгоградской области изменили меру пресечения

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3 февраля 2021, 22:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: сайт ФССП

Центральный районный суд Волгограда изменил меру пресечения руководителю регионального управления ФССП Владимиру Евстигнееву – его заключили под стражу.

Ранее Евстигнееву, которого обвиняют в получении взятки, было запрещено, в частности, выходить за пределы дома с 22 до 6 часов, находиться ближе 30 метров от здания управления службы судебных приставов, использовать средства связи и пользоваться интернетом.

Главный судебный пристав Волгоградской области был взят под стражу в зале суда.

Ранее сообщалось, что в Томской области главного судебного пристава обвинили в хищении средств.