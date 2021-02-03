Всем страхам назло: что больше всего пугало россиян в 2020 году

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3 февраля 2021, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Компания развития общественных связей (КРОС) подготовила «Национальный индекс тревожностей». Оказалось, что в конце 2020 года россиян больше всего тревожили слухи о переходе на постоянное дистанционное обучение и начало масштабной вакцинации от COVID-19.

В топ основных поводов для боязни вошли возможные последствия перенесенного коронавируса, предполагаемое введение нового карантина, дефицит лекарств, отмена новогодних праздников, переход на постоянное дистанционное обучение и даже избрание Джо Байдена президентом США. Больше всего в конце прошлого года россияне боялись падения уровня жизни и возможных последствий вакцинации.

На первое место по масштабу обсуждения фобий в соцсетях с большим отрывом вышла «дистанционка». Значимость этой темы для аудитории СМИ и соцсетей, по данным исследователей, оказалась рекордно высокой: ее аудитория в соцсетях в 7,2 раза превысила аудиторию в СМИ. На втором месте оказалась вакцинация: ее в соцсетях обсуждали в 2,1 раза чаще, чем в СМИ. На третьем месте - падение уровня жизни.

Страхи россиян в отношении дистанционки не подтвердились. В январе большинство российских школ вернулись к очным занятиям, а в феврале это могут сделать и вузы.

Страх перед вакцинацией усугубляли сообщения в СМИ и соцсетях якобы о случаях принуждения бюджетников к прививкам под угрозой лишения премий, недопуска до работы или увольнения.

«В быту было мало тех, кто своим примером показал бы, что вакцинация - это не страшно. Полагаю, уже в первом квартале 2021 года может проявиться другая фобия - малая доступность вакцин в регионах», - считает директор по медиапроектам КРОС Петр Кирьян.

Ситуативный характер фобии подтвердил директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

«В четвертом квартале 2020-го началась вторая волна коронавируса, и люди опасались, что их опять запрут в четырех стенах. То же самое с вакцинацией: до четвертого квартала о ней говорили умозрительно, однако в конце года она превратилась из слова в дело. Тут же всплыли все страхи», - заключил эксперт.