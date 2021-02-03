В России могут появиться новые мошеннические схемы, связанные с вакцинацией от COVID-19

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3 февраля 2021, 18:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Такая эмоциональная тема как заболеваемость коронавирусом – благоприятная среда для создания новых мошеннических схем. Их волна, посвященная прививке от COVID-19, может захлестнуть Россию уже в феврале. Эксперты предупреждают: чтобы добыть наши персональные и платежные данные, злоумышленники будут предлагать купить зарубежный препарат, записаться на платную прививку и получить госкомпенсанцию.

Новых мошеннические схемы могут распространяться как в социальных сетях, так и на фейковых сайтах.

Не исключено, что злоумышленники начнут звонить или направлять жертвам письма якобы от больницы или портала госуслуг, пытаясь выудить личную информацию. Например, в сообщении может говориться о том, что медицинскому учреждению не удалось набрать группу для прививки, в связи с чем оно вынуждено перенести прием. При этом человеку могут предложить перейти по ссылке для выбора новой даты вакцинации. В действительности же эта ссылка окажется вредоносной, считает Екатерина Рудая, эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет».

Руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева рассказала, что одной из популярных мошеннических схем могут стать сайты, на которых злоумышленники будут предлагать заказать препараты для лечения коронавируса, записаться на платную вакцинацию или получить справку о ее прохождении. В фишинговых рассылках вредоносные программы часто будут скрываться под видом информации об иммунизации и ее сроках или о введении «паспортов здоровья». С помощью таких писем и сайтов злоумышленники попытаются внедрить вредоносное ПО, украсть деньги и реквизиты банковских карт у рядовых пользователей.

Тем, кто не хочет делать прививку, могут прислать рекомендацию приобрести фейковый паспорт вакцинированного или же предложение сделать прививку дома, чтобы не пришлось лишний раз ходить в поликлинику, отметил эксперт Алексей Федоров.

Известно, что еще в 2020 году Роскомнадзор заблокировал более 500 сайтов, предоставляющих информацию о незаконной торговле лекарственными препаратами. В январе во всех сегментах интернета было зарегистрировано 562 сайта, в названии которых было слово «коронавирус», 5,2 тыс. — со словом «вакцина» и 10,8 тыс. — содержащих в названии «ковид».