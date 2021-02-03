МИД Латвии: Было ожидаемо, что Алексея Навального суд приговорит к тюремному заключению
3 февраля 2021, 17:32[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
2 февраля Симоновский суд Москвы удовлетворил требование ФСИН и заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный. Страны Прибалтики незамедлительно отреагировали на данный факт.
Специально для балтийского бюро «Аргументы Недели» официальные комментарии МИД Латвии:
«Было ожидаемо, что суд Российской Федерации приговорит оппозиционного политика Алексея Навального к тюремному заключению. Это еще один шаг к систематическому ограничению прав и свобод человека в России. Обвинения против Навального имеет политическую подоплеку, как неоднократно призывал Европейский суд по правам человека. Мы повторяем наш призыв к немедленному освобождению г-на Навального и призываем Россию соблюдать свои международные обязательства. ЕС должен отреагировать на принятие санкций в отношении лиц, нарушающих права Алексея Навального».
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