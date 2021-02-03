Кому в радость чужая старость?

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Статистика происшествий показывает, что частные пансионаты и дома престарелых работают с нарушениями. Это нередко приводит к возникновению пожаров и других чрезвычайных происшествий.



Журналистка «Московского комсомольца» решила узнать, как работают частные дома престарелых, устроившись сотрудником в один из них. Выбор заведения был прост – открыла контакты первого попавшегося и позвонила в отдел кадров. Сиделка требовалась, трудоустройство состоялось очень быстро.



По её рассказу, один человек присматривает за 8-10 стариками. На сиделку возлагаются обязанности не только по уходу, но и частичное медицинское обслуживание. Управляющая предупредила девушку, что проверки выбивают из колеи, но важно никого постороннего не пускать на территорию пансионата. Главной особенностью работы заведения «подсадная сиделка» считает «показушность». В дни рождения стариков поздравляют в подготовленной торжественной комнате, делают фотосессию для родственников. После этого бал-маскарад заканчивается. Торт убирают в холодильник, до следующего случая.



Отдельного внимания заслуживает питание. Оно не очень высокого качества, так как руководство заведения пыталось экономить на всём. Проверить работу частного дома престарелых очень сложно. Государство не в состоянии содержать всех пенсионеров, поэтому охотно перекладывает свои обязанности на частников, которые не всегда добросовестно подходят к выполнению своих обязательств. Конечно, бизнес не может работать себе в убыток, но детьми и стариками должны заниматься люди с призванием, а не ради одного заработка.



