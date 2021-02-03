«Палочная система». В Костроме полицейский ради выполнения плана оштрафовал своих родственников и оказался на скамье подсудимых

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 17:35 [ «Аргументы Недели» ]

Не секрет, что «палочная система» живет и процветает в правоохранительной системе. Есть план и надо его выполнять, а иначе никаких премий, только голый оклад, да и начальство по головке не погладит. Вот и приходится изворачиваться.

В Костромской области полицейский, уже бывший, конечно, для повышения показателей работы оштрафовал свою же родню и отправился прямиком на скамью подсудимых, об этом сообщает СУ СКР по региону. В феврале 2020 года сотрудник органов так хотел улучшить показатели своей работы, что составил фиктивные протоколы за курение в неположенном месте на двух родственников. Их после этого, конечно, оштрафовали, Остап Бендер в погонах всё выплатил сам – тайно, чтобы о его схеме никто из родных не узнал. Правда не учел, что его могут сдать свои же сослуживцы.

После начала следствия мужчину уволили из правоохранительных органов, против него заведено уголовное дело. Теперь план выполнит уже судебная система.