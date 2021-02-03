На Урале трое полицейских несколько километров несли на руках мужчину, который потерялся в лесу

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3 февраля 2021, 17:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Baza

Фото: соцсети

На Урале прогулка по зимнему лесу могла закончится трагически для 73-летнего мужчины, если бы не сотрудники полиции. Мало того, что они несколько часов его искали среди деревьев, а когда наши - пришлось еще и решать вопрос с транспортировкой.

В полицию обратились родственники 73-летнего мужчины, дедушка вышел из дома днём, но к вечеру не вернулся. Старика отправились искать трое сотрудников ППС: Анатолий Неприн, Денис Голиков и Максим Бакшаев. С фонариками в руках они стали прочёсывать близлежащий лес, где мог заплутать мужчина.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, полицейские шесть километров плутали между деревьев по следам на снегу, прежде чем нашли пропавшего пенсионера. Из-за сильного переохлаждения он не мог двигаться и тогда патрульные взяли его на руки. Мужчину удалось спасти — его вынесли из леса и передали врачам, как говорится с рук на руки.