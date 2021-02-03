Сотрудники краснодарского ГИБДД проводят акцию

Аргументы Недели → Общество

3 февраля 2021, 16:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ОГИБДД УМВД России по Краснодару рассказали о предстоящем оперативно-профилактическом мероприятии "Такси", которое пройдёт со 2 по 10 февраля.



Целью акции является устранение причин и условий, которые способствуют совершению ДТП с участием легковых автомобилей такси, пресечение фактов нарушений ПДД, а также осуществления незаконной предпринимательской деятельности.



При проведении мероприятия инспекторы обратят внимание на соблюдение ПДД таксистами, на наличие у водителей такси разрешений на перевозку пассажиров, путевых листов, отметок о прохождении медосмотра, наличие на автомобиле опознавательных знаков с нанесенной цветографической схемой легкового такси и оборудования, и других необходимых документов.



При отсутствии разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси будут приняты меры к привлечению водителей к административной ответственности по частям 1;4.1;7 статьи 12.5 КоАП РФ и части 2 статьи 12.3 КоАП РФ, за которые предусмотрено наложение штрафа в размере от пятисот до пяти тысяч рублей. Помимо этого сотрудники проверят готовность каждого легкового такси к перевозке детей, а именно – наличие специальных детских удерживающих устройств.



Сотрудники ОГИБДД МВД России по Краснодару рекомендуют пользоваться услугами только легальных перевозчиков.