В России самым популярным мессенджером остается WhatsАpp
3 февраля 2021, 15:13[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Этим мессенджером пользуются 73% респондентов. Согласно данным исследования, для видеозвонков жители России выбирают тот же мессенджер.
На втором месте по популярности «ВКонтакте» (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).
Авторы исследования отмечают, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в подавляющем большинстве переписывается во «ВКонтакте». Среди россиян в возрасте от 25 и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp.
Ранее сообщалось, что Viber может прекратить инвестирование в экономику Белоруссии.
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