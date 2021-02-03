В России самым популярным мессенджером остается WhatsАpp

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Россияне чаще всего переписываются с людьми в WhatsАpp. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Этим мессенджером пользуются 73% респондентов. Согласно данным исследования, для видеозвонков жители России выбирают тот же мессенджер.

На втором месте по популярности «ВКонтакте» (38%), на третьем - Viber (26%), на четвертом - Telegram (18%) и на пятом - Instagram (17%).

Авторы исследования отмечают, что молодежь в возрасте от 18 до 24 лет в подавляющем большинстве переписывается во «ВКонтакте». Среди россиян в возрасте от 25 и старше 60 лет наиболее популярен WhatsApp.

Ранее сообщалось, что Viber может прекратить инвестирование в экономику Белоруссии.