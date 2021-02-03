Россиянин получил наследство в Казахстане и бесследно исчез, нашли мужчину в психбольнице

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3 февраля 2021, 13:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: gov.kz

Россиянин, житель Тульской области, получил наследство в Казахстане и бесследно исчез. Нашли мужчину в специализированной клинике для людей с нарушением психического здоровья.

Инцидент произошел в Павлодаре. В департаменте полиции Павлодарской области рассказали, что 28 января в правоохранительные органы обратилась администратор одной из местных гостиниц и сообщила, что постоялец - мужчина из России - покинул номер два дня назад и не возвращается, исчез. Работники гостиницы пытались дозвониться ему, но на звонки туляк не отвечал.

По данному факту незамедлительно были разосланы ориентировки во все территориальные падразделения. Оперативники провели целый комплекс розыскных мероприятий.

Стражи порядка начали расследование и выяснили, что россиянин приехал в Казахстан продать квартиру умершей матери. Он продал недвижимость в конце декабря, получил денежные средства и положил их в банк. Начальник управления криминальной полиции Балгабай Капаров раскрыл, что розыск вывел правоохранителей на Центр психического здоровья, где россиянин проходил курс лечения. Причина, по которой мужчина там оказался, не названа.