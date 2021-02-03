БОРный спор: общественники не договорились

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3 февраля 2021, 12:44 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Фото Дмитрия Куткина

Челябинский общественник Николай Сандаков резко высказался по поводу решения апелляционного суда по челябинскому городскому бору.

Напомним, апелляционный суд в Санкт - Петербурге признал недействительным изменение границ Челябинского городского бора. Ранее в соответствии с постановлением Заксобрания области часть бора была изъята для строительства детского хирургического корпуса.

Как сообщает корреспондент «Аргументы недели» со ссылкой на polit74.ru, свое мнение об отказе выделения участка для строительства больничного корпуса, Николай Сандаков выразил на личной странице в «Фейсбук».

- Надеюсь, что радость (похожая на шабаш) от того, что суд отменил решение ЗСО об участке для строительства детского хирургического комплекса, у большинства "победителей" вызвана невежеством и отсутствием информации, компетенций, - пишет Николай Сандаков. - Жизни сотен, а скорее даже тысяч детей, поменяли на лозунги и деревья, которые можно компенсировать... Детей компенсировать нельзя!!!

Южноуральский общественник считает, что апеллирующие заявители осознают, что делают.

«Они не могут не знать, как устроен бюджетный процесс, понимают, что такое бюджетные деньги и как сложно выбивать средства. Не могут не знать, что фантазии о деньгах, которые даст Москва на строительство в другом месте мульти медицинского центра, это всего лишь фантазия. Они понимают, что такое логистика и как опасна разрозненность мед подразделений в самые ответственные моменты», - пишет Сандаков.

Челябинск действительно нуждается в современном комплексе для размещения детской хирургии. Ранее решением Законодательного собрания области границы городского бора должны были быть изменены. В связи с этим был добавлен еще один дополнительный участок. После чего группа общественников не согласилась с решением властей и подала иск в суд с целью оспорить решение.

Областная власть стоит на строительстве корпуса в четко определенном ранее месте и апеллирует пока внесудебно - заключением нескольких экспертов подтвердивших правильность решения ЗСО Челябинской области. Эксперты правительства области считают, что корпус должен быть рядом с другими с целью более оперативной помощи детям, в тяжелом состоянии.

Правда, со слов первого вице-губернатора Ирины Гехт, несмотря на то, что пока в правительстве не видели решения суда, решение апелляционного суда будет обжаловано. Стоит отметить, что проектирование нового корпуса, на период судебных разбирательств временно прекращено.