Депутат Госдумы от ЛДПР может быть владельцем целого парка автомобилей общей стоимостью около 100 млн. рублей

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3 февраля 2021, 12:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На родственников депутата Госдумы Сергея Жигарева, состоящего в ЛДПР, оформлено два десятка премиальных машин общей стоимостью около 100 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Life.Ru.

По информации источника, большая часть иномарок оформлена на бывшую жену депутата - Наталью Жигареву: BMW 523, Audi А8L, кроссовер Porsche Cayenne, сразу три модели Mercedes, в том числе седан E200 и внедорожник ML 430.

Издание отмечает, что записанный на Жигареву Mercedes с госномером М***МР77 водит мужчина, очень похожий на самого парламентария. На стекле автомобиля был замечен депутатский пропуск.

Отмечается, что помимо автопарка на бывшую жену Жигарева оформлены две квартиры на Ленинском проспекте в Москве. В одной из них квадратный метр жилья оценивается в 260 тысяч рублей. Стоимость аренды квартир в этом доме доходит до полутора миллионов рублей в месяц.

По данным Life.Ru, в 2017 году в собственности у Натальи Жигаревой появилось 300 тысяч квадратных метров земли в Подмосковье, к юго-западу от аэропорта Внуково. Только кадастровая стоимость этой земли - 658,5 миллиона рублей. Рыночная цена должна быть в полтора-два раза выше.

Судя по декларациям депутата, его жена в 2014 году заработала 61 миллион рублей, а Жигарев только 3,8 миллиона. В 2017-м Наталья заработала 26,3 миллиона рублей, в то время как сам парламентарий только 4,2 миллиона. О месте работы депутатской жены и её официальном доходе ничего не известно. Life.Ru предполагает, что депутат Жигарев с помощью экс-супруги может прятать часть своих доходов и активов.

Издание сообщает, что самые дорогие машины формально принадлежат матери парламентария, 73-летней пенсионерке Лидии Гавриной. По информации источника, именно она привела сына в политику. Гаврина работала заместителем губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

Гавриной принадлежат два внедорожника Cadillac Escalade. Сейчас дилеры просят за новую такую машину от шести миллионов рублей. На мать Жигарева записаны заряженный кроссовер Mercedes-Benz МL 63АМG и культовый спорткар Джеймса Бонда Aston Martin ВВ9. Новый автомобиль стоит от 10 миллионов рублей. В коллекции Гавриной есть и подержанный итальянский спортивный седан Maserati Quattroporte. Новый такой автомобиль стоил бы сейчас девять миллионов.

На Гаврину записан премиальный внедорожник Bentley Вentayga W12 стоимостью 22 миллиона рублей. Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч.

Life.Ru предполагает, что еще несколько дорогих автомобилей записаны на возможных отчима депутата и сестру Натальи Жигаревой. Откуда у парламентария и его родственников могут быть деньги на столь дорогие покупки, изданию выяснить пока не удалось.