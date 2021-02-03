В государственных и коммерческих аптеках начали принимать электронные рецепты

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3 февраля 2021, 12:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Предъявлять бумажный рецепт больше не понадобится. С февраля жители Москвы могут купить лекарства с помощью QR-кода. Проект запустили во всех госаптеках и ряде коммерческих сетей.



Электронные рецепты появились еще в 2014 году. но раньше их нужно было распечатать на бланке, поставить печать и личную подпись врача. Теперь же достаточно показан экран смартфона. Всего по столице электронные рецепты принимают в свыше 750 аптеках.

«Во-первых, это удобно: электронный рецепт нельзя потерять или повредить - он всегда под рукой прямо в смартфоне. Кроме того, все детали лекарственных назначений и выписанных рецептов отражаются в электронной медкарте пациента. Во-вторых, это экономия времени для врача: выписка занимает около 30 секунд. В-третьих, это безопасно: электронный рецепт нельзя подделать, а также он исключает возможность несанкционированной передачи назначений лекарств другим людям или неоднократной покупки препаратов в разных аптеках по одной и той же бумаге», - пояснила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Уже в ближайшее время с электронными форматами будут работать медики всех московских поликлиник.

Ракова уточнила, что опция получить бумажный рецепт по-прежнему сохранена. Это особенно актуально для тех, кто после приема врача уезжает в другой регион.

На портале mos.ru и в мобильном приложении ЕМИАС.ИНФО в электронной медкарте жителям столицы доступны все выписанные рецепты и подробности назначений врачей.

Получить лекарства бесплатно по льготному рецепту горожане могут только в аптечных пунктах при поликлиниках и в аптеках сети «Аптеки столицы», подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы.