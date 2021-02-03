Евланов поблагодарил Наталью Мачугу за вклад в развитие спорта на Кубани

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3 февраля 2021, 12:06 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Сегодня, 3 февраля 2021 года, выдающемуся акробату и первому министру спорта России Василию Мачуге могло бы исполниться 70 лет.



Вдова чемпиона мира по спортивной акробатике Наталья Александровна Мачуга поделилась в этот день воспоминаниями с депутатом Госдумы Владимиром Евлановым.



Как отметил парламентарий, Василий Николаевич внёс большой вклад в развитие спорта в регионе, руководил строительством спорткомплекса акробатики и прыжков на батуте. В последствии комплекс получил его имя. Мачуга также активно занимался общественной деятельность и в 1986 году был избран председателем Краснодарского краевого отделения Советского Фонда мира.



Кроме того, в Юбилейном микрорайоне кубанской столицы по настоянию чемпиона появился многоквартирный дом для спортсменов и тренеров. Василий Николаевич инициировал создание фонда помощи ветеранам кубанского спорта, уделял внимание укреплению материально-спортивной базы городов и районов Кубани.



В столице заметили успехи спортсмена и в 1990 году назначили его на должность первого министра спорта России. Чуть позже, в 1991-1992 годах, Мачуга стал председателем Комитета по содействию олимпийскому движению при Правительстве РФ.



На сегодняшний день дело супруга продолжает его жена — заслуженный тренер России Наталья Александровна. Женщина также возглавляет спортклуб акробатики и прыжков на батуте имени Василия Мачуги.



Депутат поблагодарил Наталью Александровну за весомый вклад в развитие кубанского спорта и продолжение дела супруга. "Кубанская школа спортивной акробатики и прыжков на батуте известна не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Ваши воспитанники — неоднократные победители и призеры российских и международных соревнований. Более того, первая олимпийская золотая медаль в прыжках на батуте тоже заслуга кубанской школы этого вида спорта. И все благодаря Владимиру Николаевичу. Его заслуги бесценны, а его дело живет в молодых кубанских спортсменах", — подытожил Владимир Евланов.