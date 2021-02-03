Тайные общества, история мысли и философия истории

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3 февраля 2021, 11:58 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Владимир Филичкин ]

Фотоиз личного архива Павла Уварова

Урал богат на талантливых и интересных людей. К сожалению, о них мало кто знает. На виду политики, чиновники и предприниматели. И совсем редко рассказывают об ученых, людях, посвятивших всю свою жизнь изучением сути не банальных явлений…

Павел Уваров, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отечественной истории и права Южноуральского гуманитарного педагогического университета заболел историей, в 1968 году, когда ему, в первом классе, попалась в руки первая книжка с картинками по истории.

И именно тогда он и начал читать свои первые и главные книги на исторические темы. И уже тогда решил, что обязательно станет историком. И в четвертом, и в пятом классе он с удовольствием изучал учебники для высшей школы: по Древнему Риму, по Древней Греции…. И ему это очень нравилось. Доходило до того, что этот интерес даже мешал учебе в чем-то. Но именно этот интерес привел его сначала в научное общество учащихся в пединституте, а затем и на кафедру истории этого же института, с которым у Павла Борисовича связана вся его жизнь.

В 1989–1992 гг. Павел Уваров обучался в аспирантуре на кафедре дореволюционной истории России Московского педагогического государственного университета. После возвращения в Челябинск продолжил работу на кафедре. К моменту окончания аспирантуры диссертация была подготовлена, однако защищена позже, в 1995 году. Тема диссертационного исследования – «Типологические особенности революционных сообществ России (конца 20-х – 60-х гг. XIX в.)».

Причем его интересовали не просто описания их деятельности, а то, в связи с чем они возникали, как действовали, чего на самом деле хотели, каким способом реализовывали свои интересы преобразователей и революционеров?

Но и по ходу исторического исследования часто выяснялось, что со стороны революционеров, в их деятельности, большое значение имели различные мистификации, искажения информации, прямые подлоги…

Как им можно было, например, притянуть к себе новых участников сообщества? Для этого они говорили подобранным кандидатам, например, что «наше общество существует потому, что некие декабристы в свое время заложили его основы», что они были его основателями. Делался этот обман для того, чтобы привлечь на свою сторону пылкую молодежь, для, которой тогда декабристы были легендарными героями.

И как выяснилось, подобные мистификационные приемы в революционной среде были очень распространены. И выводы Павла Уварова были категоричны: «Мне кажется, что это была очень негативная практика. Потому что если вы в социальном пространстве человека начинаете, таким образом, его рекрутировать, даже ради благой цели, то это самый настоящий обман. Захват чужого сознания с использованием искаженной информации. И я думаю, что это свойственно людям, которые решают какие-то свои проблемы за счет окружающих их людей. Так создают пехоту, которая, не задумываясь, пойдет за тобой. И это очень напоминает первые религиозные сообщества - классические секты. Там тоже есть такой лидер, который все про всех знает. И есть люди, которые должны ему слепо подчиняться, идти ради него на любые поступки».

…

Вот как, например, общество ишутинцев - чле­нов ре­во­лю­ци­он­ной ор­га­ни­за­ции, соз­дан­ное в Мо­с­к­ве в 1863 году с це­лью подготовки кре­сть­ян­ской ре­во­лю­ции Николаем Ишу­ти­ным.

Напомним, что Дмитрий Ка­ра­ко­зов, член ор­га­ни­за­ции ишутинцев и двою­род­ный брат Ишу­ти­на, по собственной ини­циа­ти­ве 4(16) апреля 1866 года со­вер­шил не­удав­шее­ся по­ку­ше­ние на императора Алек­санд­ра II в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

И в хо­де след­ст­вия по де­лу о по­ку­ше­нии ор­га­ни­за­ция ишутинцев бы­ла час­тич­но рас­кры­та. По при­го­во­ру Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да Ка­ра­ко­зов был каз­н н. Ишу­тин так­же был при­го­во­рен к смерт­ной каз­ни, од­на­ко по­ми­ло­ван и со­слан на ка­торж­ные ра­бо­ты.

К этому обществу, кстати, имел отношение и великий писатель Федор Достоевский на заре своей юности.

Одного из своих новообращенных участников - Павла Федосеева, ишутинцы не только удачно распропагандировали, но и послали домой к больному отцу, чтобы он его отравил, а деньги умершего, по наследству, забрал и передал на революцию. И хорошо, что по дороге несостоявшемуся убийце встретился его родной брат, который Павла и выдал.

…

Очередная диссертация Павла Уварова тоже была посвящена проблеме достаточно близкой к кандидатской. В 2010 г. он защитил докторскую диссертацию по теме «Исторические методы исследования интеллигенции: концептуальные основания и когнитивные возможности».

В своей научной работе он тщательно исследовал проблемы интеллигенции, как специфической социальной группы. И для того чтобы разобраться в феномене интеллигенции, ему, как соискателю, пришлось разобраться во многих непростых и основополагающих моментах истории. Потому что если быть внимательным и точным и не слишком широко толковать сам термин интеллигенция, то она проявила себя в истории как достаточно крепко сбитая социальная группа достаточно поздно, не ранее наступления эпохи барокко. Примерно с конца 16 века и до первой полвины 18 века.

Считается, что интеллигентный человек – это человек хорошо образованный и сострадающий своему народу.

Но Павел Борисович уверен, что интеллигенты как социальная группа сами о себе подобное рассказывают. На самом деле у интеллигенции в истории достаточно прагматические цели и не менее прагматические интересы. Интеллигент по Уварову это, прежде всего, информационный посредник.

Дело в том, что информационная зависимость в несовременных обществах всегда была очень незначительная. Потому что в ситуации, когда общество было жестко структурировано, существовала абсолютная точка отсчета – бог. И от этой абсолютной точки отсчета формировалось пространство, которое можно считать почти хореографическим по точности движений, правил, запретов….

И у человека вырабатывался вполне определенный тип поведения, который Павел Уваров называет императивным, то есть повелеваемым. Если ты что-то должен сделать, то это надо сделать несмотря ни на какие препятствия. А если ты раздумываешь, то ты уже обесчещен, как любил утверждать один немецкий историк. И получалось, что если ты начинаешь раздумывать, размышлять, то значит ты слабак.

И в рамках императивного поведения человек того времени соответственно не интересовался столь сильно информацией как сегодня. Потому что зачем интересоваться информацией, если в рамках своего поведения ты должен делать то, что ты должен делать. Смысл какой? Это как в истории про 300 спартанцев, которые, скорее всего, даже не ожидали встретить столь многочисленного противника. Но когда это произошло, это уже ничего не изменило в их поведении. Они просто должны были сделать то, что сделали.

А информация становится для человека очень важной тогда, когда вокруг него формируется пространство неопределенности, уверяет Павел Борисович. Уже нет абсолютной точки отсчета. Нет абсолютной системы координат. И каждый человек фактически становится сам за себя. И в этой системе координат у него формируется иной тип поведения. Ситуативный тип поведения нового человека. Ну кому ему прикажите верить, если абсолютной точки отсчета больше нет. Кому же будет теперь верить человек? Соседу, например. Любимой партии. Или кому- нибудь еще? Совершенно неважно кому.

Человек сегодня вынужден постоянно сканировать окружающую среду, добывая при этом информацию и используя ее в дальнейшем для себя. Он теперь одиночка в этом неопределенном мире. Как у Шекспира: «Голый человек на голой земле».

И в этой ситуации возникает жизненно важная потребность в постоянной информационной подпитке для человека, если он, конечно же, хочет быть успешным. И именно тогда появляется социальная группа, которая его потребность в этом удовлетворяет.

Любой человек, который уже сталкивался с посредниками в любой сфере жизнедеятельности, понимает, что главный интерес посредника - это сохранить себя в цепочке. Чтобы он не выпал из этой функциональной цепочки. Чтобы он оставался посредником в ней. Его интерес именно в этом.

И поэтому, как считает Павел Уваров, информационный посредник на самом деле поисками истины не интересуется. Он интересуется только тем, как остаться востребованным. Он не стремится к истине. Он пытается сохранить заинтересованность общества в себе.

И в этой ситуации такая социальная группа всегда будет бороться против таких социальных влияний, которые осуществляют внешнюю редактуру.

Как вы считаете, почему интеллигенция не любит церковь? Да потому, что церковь обладает абсолютным взглядом на мир. Это абсолютная точка отсчета. Это абсолютные правила. Это абсолютные запреты. В этой ситуации информационному посреднику действовать не очень удобно. Или, вот еще, государство с его жесткими правилами и предписаниями. И тут ситуация похожая. Именно поэтому интеллигенция никогда не будет любить государство и церковь.

В 1987-1989 гг. разносторонний Уваров явился одним из организаторов и первым президентом Челябинского рок-клуба. А в мае 1995 г. он создал научное общество «Философия истории», основными участниками которого стали студенты исторического факультета Челябинского педагогического университета. И с тех пор на его заседания, по традиции, приглашаются самые интересные люди.