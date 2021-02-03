Коллекторы парализовали работу школы в Иркутской области из-за чужого долга

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3 февраля 2021, 12:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Канал Mash

Фото: из открытых источников

Коллекторы всегда действовали жестко, но сейчас, когда в условиях кризиса россияне понабрали микрозаймов, в ход идут любые средства, чтобы вернуть одолженные деньги. СМИ пишут, что они парализовали работу школы в Иркутской области из-за чужого долга.

В сентябре коллекторы начали требовать деньги у учителей, директора и их родственников шелеховской школы №4. Угрозы и оскорбления сыпались по телефонам. Педагоги пытались заблокировать номера вымогателей, но безуспешно. Оказалось, причина в сожителе матери одной из учительниц — он взял в долг 57 тысяч рублей и не отдал. Найти его у коллекторов не получилось, поэтому и решили выбивать деньги у всех, кто знаком с ним и даже у тех, кто его и в глаза не видел.

В итоге учителя обратились в полицию. Оказалось, что те же злобные коллекторы терроризируют ещё четыре школы и даже детские сады. К силовикам подключилась мэрия, и только тогда звонки прекратились. Дело дошло до суда, коллекторов оштрафовали на 100 тысяч, но что удивительно, платить эти деньги никто не собирается.