Собянин: Завершен еще один проект возрождения исторического облика Москвы

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3 февраля 2021, 11:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sobyanin.ru

Фото: соцсети

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил на своем сайте о завершении реставрации скульптур на башенках двух жилых домов на площади Гагарина. Скульптуры возвращены на свои прежние места.

«Почти 70 лет на жаре, ветрах и морозе сделали свое дело. Откладывать реставрацию дальше было просто нельзя, и в 2018 года специалисты приступили к кропотливой работе, которая заняла больше двух лет. Несколько недель назад победители вернулись на свое законное место на площади Гагарина. Успешно завершен еще один проект возрождения исторического облика нашего любимого города», - рассказал мэр Москвы.

Собянин подчеркнул, что площадь Гагарина является значимым для столицы России местом.

«Известный всей стране памятник первому космонавту Земли, МЦК, Третье транспортное кольцо, Российская академия наук. И два полукруглых дома-близнеца на Ленинском проспекте, д. 30 и 37, обрамляющие парадный въезд в центр столицы. Построенные в 40-е годы прошлого века, они были украшены скульптурами, воспевающими ратный и трудовой подвиг народа в годы Великой Отечественной войны: восемь парных фигур воинов-победителей и их подруг на башенке д. 30 и такие же парные фигуры рабочих, колхозниц, шахтеров и инженеров на д. 37», - отметил столичный градоначальник.