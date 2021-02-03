Росгвардия проведет проверку в отношении сотрудника ОМОН, ударившего оператора на несогласованной акции в Москве
3 февраля 2021, 10:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Росгвардия начала проверку по факту избиения журналиста дубинкой сотрудником ОМОН на протестных акциях после вынесения решения Мосгорсудом по делу Алексея Навального.
"Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сообщили в Росгвардии.
Полицейский при разгоне протестующих ударил корреспондента Real Viewer Федора Худокормова. Он вел прямую трансляцию и был одет желтый жилет прессы. В Союзе журналистов заявили о недопустимости таких действий со стороны силовиков. «Я сказал омоновцу, что я пресса, показал ему пресс-карту, в ответ он мне сказал, что ударит дубинкой, не прошло и пару секунд как меня два раза ударили по голове», - рассказал блогер.
Между тем, согласно обновленным данным «ОВД-Инфо», количество задержанных 2 февраля 1408 человек, среди них было и несколько журналистов.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.