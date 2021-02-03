Росгвардия проведет проверку в отношении сотрудника ОМОН, ударившего оператора на несогласованной акции в Москве

Аргументы Недели → Общество 13+

3 февраля 2021, 10:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: cоцсети

Росгвардия начала проверку по факту избиения журналиста дубинкой сотрудником ОМОН на протестных акциях после вынесения решения Мосгорсудом по делу Алексея Навального.

"Будет проведена служебная проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - сообщили в Росгвардии.

Полицейский при разгоне протестующих ударил корреспондента Real Viewer Федора Худокормова. Он вел прямую трансляцию и был одет желтый жилет прессы. В Союзе журналистов заявили о недопустимости таких действий со стороны силовиков. «Я сказал омоновцу, что я пресса, показал ему пресс-карту, в ответ он мне сказал, что ударит дубинкой, не прошло и пару секунд как меня два раза ударили по голове», - рассказал блогер.

Между тем, согласно обновленным данным «ОВД-Инфо», количество задержанных 2 февраля 1408 человек, среди них было и несколько журналистов.