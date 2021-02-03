В Краснодаре в здании кинотеатра сделают молодёжный центр

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3 февраля 2021, 09:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре истёк срок аренды помещения кинотеатра "Болгария". Теперь в здании планируют сделать молодёжный центр.



В конце 2020 года договор с компанией "Монитор" утратил силу. Кинозал просуществовал на улице Ставропольской двадцать лет. Теперь же в муниципальном здании проведут ремонтные работы и разместят молодежный Центр событий. Решение озвучил глава краевого центра Евгений Первышов.



"Монитор" отремонтировал кинотеатр в счёт низкой арендной платы. Однако с момента заключения договора стоимость аренды не увеличивалась, а через два десятка лет возникла необходимость проведения дополнительных ремонтных работ", – уточнили в пресс-службе мэрии Краснодара.



Объект временно законсервируют чтобы за период проведения полной техэкспертизы и иных подготовительных работ его состояние не ухудшилось. Позже будет разработан проект. Предполагается, что на месте бывшего кинотеатра сделают новый киноконцертный зал, коворкинг-зону и студию звукозаписи.