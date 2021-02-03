Здание генконсульства России в Нью-Йорке облили красной краской
3 февраля 2021, 09:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Красной краской облили фасад генконсульства России в Нью-Йорке. Как рассказал сотрудник дипмиссии, у здания консульства прошла акция протеста.
"С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской", - рассказал дипломат.
По его словам, сотрудники неоднократно пытались связаться с полицией, но американские правоохранительные органы «не сочли возможным появиться у консульства». Дипмиссия потребовала обеспечить безопасность от Госдепа США.
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