Здание генконсульства России в Нью-Йорке облили красной краской

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3 февраля 2021, 09:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: cоцсети

Красной краской облили фасад генконсульства России в Нью-Йорке. Как рассказал сотрудник дипмиссии, у здания консульства прошла акция протеста.

"С 14:00 до 20:00 у здания генконсульства состоялся антироссийский митинг, в ходе которого неизвестным лицом в маске была несколько раз запущена краска. Фасад, часть здания была у нас испачкана красной краской", - рассказал дипломат.

По его словам, сотрудники неоднократно пытались связаться с полицией, но американские правоохранительные органы «не сочли возможным появиться у консульства». Дипмиссия потребовала обеспечить безопасность от Госдепа США.