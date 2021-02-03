Опрос: Семь из десяти россиян могут выругаться матом на работе. А их могут уволить

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3 февраля 2021, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

С 1 февраля 2021 года социальным сетям запрещено допускать распространение публикаций, где есть матерные слова. Согласно вступившим в силу поправкам к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» соцсети обязаны удалять сообщения с нецензурной бранью в течение суток.

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, используют ли россияне нецензурную лексику на работе, и как к этому относится их начальство, - сообщает RT.

Оказалось, семь из десяти россиян (73%) признались, что могут выругаться на работе. 10% из них делают это постоянно, а 63% — очень редко. Каждый четвёртый респондент ответил, что не позволяет себе ругаться матом на работе.

Согласно результатам исследования, у 43% респондентов работодатель вообще не реагирует на мат подчиненных. 40% рассказали, что за брань получают замечание. У 9% мат на работе может привести к дисциплинарному разговору, а 4% опрошенных отметили, что за обсценную лексику возможен выговор. Столько же респондентов поделились, что за мат их могут уволить.