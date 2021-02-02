Челябинская ТЭЦ-2 откажется от использования угля

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2 февраля 2021, 20:46 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Соответствующее соглашение подписано между правительством Челябинской области и ПАО «Фортум».

Соглашение подписали губернатор Алексей Текслер и гендиректор компании «Фортум» Александр Чуваев в присутствии полномочного представителя президента России Владимира Якушева. Напомним, сегодня Владимир Якушев работает в Челябинской области.

По соглашению, челябинская ТЭЦ-2 в 2022-2023 году полностью откажется от использования бурого угля с высоким содержанием зольности и серы и перейдет на газ. Это единственная тепловая электростанция в городе, которая работала на угле.

Это позволит сократить выбросы в атмосферу Челябинска не менее чем на 2,1 тыс. тонн. Напомним, на днях губернатор подписал соглашение с компанией «Мечел». До конца 2024 годы власти намерены сократить выбросы в атмосферу Челябинска на 39%, а в Магнитогорске на 28%.

Александр Чуваев отметил, что с 2016 года в природоохранные мероприятия на ТЭЦ-2 было вложено около 4,2 млрд рублей. Благодаря этому удалось сократить выбросы на 50%. Он пояснил, что на электростанции сжигали частично газ, частично более чистый уголь – казахстанский. Было модернизировано котельное оборудование, системы топливоподачи. Но, конечно же, отказ от угля – это более радикальный метод.

Полномочный представитель президента России в УрФО оценил действия властей по улучшению экологии эффективными.

«Приняты комплексные планы как по Челябинску, так и по Магнитогорску. Это набор серьезных мероприятий, которые реализуются в жизнь, и мы видим серьезные результаты по уменьшению выбросов», – отметил он.