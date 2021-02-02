Отели предоставили около 13 тыс. номеров медработникам в период пандемии

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2021, 19:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Из бюджета Москвы выделят 63,2 млн рублей на дезинфекцию гостиниц, в которых временно проживают врачи и медсестры, оказывающие помощь пациентам, заболевшим коронавирусом. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

«Комплекс работ включает проведение дезинфекции помещений, оборудования, вентиляционных систем и прочих объектов инфраструктуры», - сообщили в пресс-службе мэра.

Программа временного расселения борющегося с пандемией медицинского персонала в комфортных столичных отелях действует с начала пандемии. За весь период было выделено около 13 тыс. номеров. На данный момент в гостиницах проживают более 700 медработников. Это позволяет уменьшить вероятность заражения членов их семей. Проживание врачам и медсестрам предоставляется бесплатно и включает также двухразовое питание и оказание ряда бытовых услуг. В отелях усилен санитарный режим.

Правительство Москвы поддержало десятки принимающих у себя медработников гостиниц грантами на общую сумму порядка 1,7 млрд рублей и взяло на себя оплату проживания постояльцев в белых халатах.

В целом из-за пандемии заполняемость гостиниц значительно снизилась. Сейчас в столице работает около 1400 отелей.