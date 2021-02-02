В Мосгорсуде процесс по делу Навального в финальной стадии - прения сторон закончены, суд удалился для вынесения решения

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2 февраля 2021, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Мосгорсуде заканчивается заседание по делу о замене условного наказания Навальному на реальный срок по делу «Ив Роше». Прокурор требовал для оппозиционера 3 года и 6 месяцев колонии общего режима.

«Навальный после выписки давал в Германии интервью, гулял, посещал места, занимался спортом, но не оповещал инспекцию. Можно прийти к выводу, что на путь исправления не встал. Демонстративно показывает своё пренебрежение законами РФ, прошу избрать меру пресечения в виде ареста до вступления решения в законную силу. А так же учесть степень общественной опасности», - заявила сторона обвинения.

Навальный вину свою не признал, сообщил, что, как и положено по правилам условного освобожнения, являлся в правоохранительные органы два раза в месяц за исключением времени, когда пребывал в коме и лечился от отравления в немецкой клинике. Свое местонахождение не скрывал, и даже президент Путин в интервью говорил, что Навальный поправляет здоровье.

Слушание было открытым, в зале кроме адвокатов были представители прессы и наблюдатели, среди которых много сотрудников иностранных посольств: Великобритании, Швейцарии, Австрии, Польши – всего около 15 государств. Но съемку в зале суда вести разрешили только собственной пресс-службе.

Решение по вопросу о замене условного срока на реальный Навальному суд вынесет около 20:00, заявляют приставы.