В Латвии жители сообщают о побочных эффектах от вакцины

Аргументы Недели → Общество 13+

2 февраля 2021, 16:39 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

В Латвии полным ходом идет вакцинация. Но уже поступило 136 сообщений о побочных эффектах от вакцины.

Всего было вакцинировано 19 022 латвийцев. Это за период с 28 января. В основном вакцинируются медики.

Как пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний, все лекарства, включая вакцину, могут иметь побочные эффекты. Центр получил уже 136 сообщений.

На какие побочные эффекты жалуются латвийцы?

У части людей, получивших вакцину, побочные эффекты появились после первой дозы, а после второй они стали более выраженными: появилась боль в месте укола, припухлость, усталость, озноб.

Нормально ли, что есть побочные эффекты?

Балтийское бюро «Аргументы Недели» проконсультировались по данному вопросу с членом правления 2-й рижской больницы Янисом Петронисом:

«Каждый человеческий организм индивидуален. Я не вижу проблемы в том, что есть побочные эффекты. Да, может и температура стать выше, и озноб, недомогание, припухлость там, где был сделан укол. Это проходит через пару дней. Такая реакция может быть при любой вакцине. Конечно, если человеку очень плохо, например, потеря сознания, то необходимо госпитализация. Я считаю, что лучше пройти вакцинацию, чем жить в страхе».