Рижское «Динамо» расторгло контракт с канадским хоккеистом из-за воровства
2 февраля 2021, 16:16[ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]
Скандал в рижском «Динамо»: канадский хоккеист, который играет в латвийском клубе Джордан Мюррей, украл клюшку у Ильи Ковальчука.
Злоумышленника поймали «за делом»! После матча регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и омским «Авангардом», который прошел в Риге 27 января, защитник динамовцев Джордан Мюррей перед игрой зашел в раздевалку гостей и забрал клюшку Ковальчука.
Об этом узнало руководство рижского «Динамо», и, конечно, расторгло контракт с канадцем.
Председатель совета директоров «Динамо» Юрис Савицкис прокомментировал данное происшествие:
«Джордан раскаивается в своих действиях. Решение расторгнуть с ним контракт было однозначным. Несмотря на все, с такими игроками нужно расставаться. Это из ряда вон выходящий случай. Мы все удивлены таким поступком. Любовь человека к хоккею иногда захлестывает».
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