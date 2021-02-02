МИД Латвии внимательно следит за судом по делу Навального

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2 февраля 2021, 16:07 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

МИД Латвии внимательно следит за судом российского оппозиционера Алексея Навального, отправляя на слушанье представителей Латвии.

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич:

«Представитель посольства Латвии в РФ вместе с рядом дипломатов других стран принимает в данный момент участие в судебном заседании российского лидера оппозиции Алексея Навального в Москве».

Как латвийцы относятся к суду по делу Навального?

Социальные сети:

«У нас в Латвии за убийство четверых «товарища» отпустили до суда. Есть в тюрьме нечего, проблемы. А тут за сепаратиста Навального заступаются! У себя порядок наведите сперва!»

«Интересно, а за чьи деньги наши дипломаты присутствуют на таких судах? Из кармана латвийского налогоплательщика? Какое мне дело до этого Навального? У него с финансами, видимо, все ок! А у нас ЧС и безработица!»

«В США подобные судебные разбирательства проходят в закрытом режиме! Без дипломатов и прессы. Вот и делайте выводы о уровне свободы в России! Все открыто и доступно!»