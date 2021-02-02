МИД Латвии внимательно следит за судом по делу Навального

МИД Латвии внимательно следит за судом российского оппозиционера Алексея Навального, отправляя на слушанье представителей Латвии.
Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич:
«Представитель посольства Латвии в РФ вместе с рядом дипломатов других стран принимает в данный момент участие в судебном заседании российского лидера оппозиции Алексея Навального в Москве».
Как латвийцы относятся к суду по делу Навального?
Социальные сети:
«У нас в Латвии за убийство четверых «товарища» отпустили до суда. Есть в тюрьме нечего, проблемы. А тут за сепаратиста Навального заступаются! У себя порядок наведите сперва!»
«Интересно, а за чьи деньги наши дипломаты присутствуют на таких судах? Из кармана латвийского налогоплательщика? Какое мне дело до этого Навального? У него с финансами, видимо, все ок! А у нас ЧС и безработица!»
«В США подобные судебные разбирательства проходят в закрытом режиме! Без дипломатов и прессы. Вот и делайте выводы о уровне свободы в России! Все открыто и доступно!»