В 2021 году в Москве проведут благоустройство еще 3,4 тыс. дворов

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2 февраля 2021, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Pixabay

Президиум правительства Москвы рассмотрел задачи комплекса городского хозяйства на этот год. Планируется масштабное благоустройство по всей столице.

В Москве продолжат создание качественной городской среды. Будут благоустроены 24 площади, улицы, набережные, 106 парков и знаковых объектов в жилых районах – бульваров, скверов, парков, водоемов. А также 3,4 тыс. дворов. В центре приведут в порядок Хрустальный переулок, ведущий от Ильинки на Варварку к парку "Зарядье", и Дмитровский переулок, соединяющий Петровку и Большую Дмитровку. Продолжится благоустройство Ленинского проспекта, территории вблизи Киевского вокзала, набережных острова Балчуг и др.

Капитальный ремонт сделают в 2,5 тыс. домов. Заменят 3 тыс. лифтов, установят 267 подъемных платформ для маломобильных граждан и 31,2 тыс. опор освещения. Кроме того, планируется благоустройство территорий, прилегающих к 26 транспортным объектам, общей площадью 148,5 га.

В 2021 году правительство планирует продолжить ремонт коммунальной инфраструктуры, включая реконструкцию 276,2 км линий электропередач, 96 км тепловых, 69,2 км газовых, 104,9 км водопроводных, 23,77 км водосточных и 13,4 км канализационных сетей, а также ремонт 135 сооружений Гормоста. Будут обновлены 15 центров «Мои документы», два здания ЗАГС, более 80 объектов здравоохранения.