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2 февраля 2021, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что Сергей Собянин увеличил количество премий «Новатор Москвы».

Ежегодная премия «Новатор Москвы» была учреждена в 2019 году. Она присуждается за разработку и внедрение новых технологий, техники, приборов, оборудования и материалов, содействующих повышению эффективности деятельности в реальном секторе экономики и социальной сфере столицы.

«Общее количество премий «Новатор Москвы», присуждаемых авторам инновационных проектов, разработчикам и изобретателям, будет увеличено с 30 до 36», - отмечается в сообщении пресс-службы мэра столицы.

Известно, что премия присуждается в трех номинациях, отражающих стадию разработки и внедрения проекта: «Проект будущего» (инновационная идея), «Меняющие реальность» (стартап) и «Лидеры инноваций» (действующий бизнес).

«В каждой номинации сбор заявок на присуждение премии в 2021 году будет проводиться по шести направлениям: медицина и фармацевтика, транспорт и логистика, экология и охрана окружающей среды, искусственный интеллект и IT-технологии, благоустройство и строительство, общественные проекты», - говорится в тексте.

Сообщается, что в финал конкурса выйдут 36 проектов - по два проекта в каждой номинации по каждому направлению. Размер премии победителей составит вноминации «Проект будущего» - 500 тысяч рублей, в номинации «Меняющие реальность» - 1 миллион рублей, в номинации «Лидеры инноваций» - 1,5 миллиона рублей. Общий призовой фонд составит 20,7 миллионов рублей.

Уточняется, что в конкурсе на присуждение премий имеют право принимать участие граждане России, проживающие в Москве и осуществляющие деятельность в области создания технических новшеств и инновационных решений. Принимаются индивидуальные или коллективные (до пяти человек) заявки.

«Сбор заявок на участие в конкурсе на присуждение второй в истории премии «Новатор Москвы» открыт со 2 февраля 2021 года по адресу: Вознесенский пер., д. 22 или в электронном виде через личный кабинет на портале Московского инновационного кластера i.Moscow», - сообщила пресс-служба.