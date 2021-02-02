Заместителю гендиректора ОАО «Корпорация «Рособщемаш» подложили к автомобилю гранату с его фотографией
2 февраля 2021, 14:36[ «Аргументы Недели» ]Источник: Канал 112
Заместителю генерального директора ОАО «Корпорация «Рособщемаш» Сергею Каргину подложили к автомобилю гранату с его фотографией. Прямо на лобовом стекле авто красовались фото с датой рождения менеджера и боевое оружие.
Машина оформлена на супругу Сергея Каргина, но злоумышленники знали, кто разъезжает на машине, а значит напугать хотели именно его. Как выяснилось, граната оказалось муляжом, но нервы себе бизнесмен изрядно потрепал.
Что это: месть или хулиганская шутка? Ответить на эти вопросы в ближайшее время должны правоохранительные органы, которые сейчас и проводят проверку по факту происшествия.
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