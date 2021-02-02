Искусство объединяет

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2 февраля 2021, 14:10 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург», Виктория Хорт ]

Фото: соцсети

Два города, Москва и Петербург, встретились на стыке традиций и современности.

Исторический Особняк А.П. Брюллова в феврале принимает выставку московской художницы Эллайи Глори. Посмотреть, как в старинном петербургском здании празднично представлены ультрасовременные абстрактные работы Эллайи, будет интересно как специалистам в области дизайна и архитектуры, так и просто неравнодушным к искусству людям.

Каждое полотно Эллайи – это мощный импульс интуитивно яркой мелодии творчества, уникальной истории и нечеловеческого магнетизма. Язык ее творчества космополитичен. Он в состоянии объединить идеи витражей, «духовного» абстракционизма Кандинского, абстрактного экспрессионизма Поллока, японские мотивы.

Свою задачу, как художника, Эллайя видит в исследовании глубин собственной личности и как опыт нового неповторимого чувства, которое переплетаясь с прошлым, дает актуальный импульс сотворчества творца с моментом времени, небесным движением Луны, отзвуком мечты в ее идеалистическом понимании.

Выставка Эллайи Глори «Лабиринты цвета» продлится до конца февраля.