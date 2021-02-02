Якутского шамана второй раз принудительно «упекли» в психдиспансер

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2 февраля 2021, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Суд Якутии принял решение о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева в психиатрический диспансер. Основанием для этого стала жалоба медучреждения. Психиатры объяснили свое требование тем, что шаман «вновь начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

В психдиспансере утверждают, что после выписки Габышев наблюдался у врача несколько месяцев, но в декабре он «пришел и заявил, что больше ходить на прием не будет». А потому медики вместе с полицией наведались к нему в дом. Адвокат Габышева Алексей Прянишников рассказал, что дома у шамана были взломаны двери, раскиданы вещи, а на полу было много красных пятен, похожих на кровь.

За несколько дней до этого шаман объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться уже в марте. "Если всех, кто делает громкие заявления в прессе упекать в психушку, то полстраны будет лечиться", "Оставили бы уже в покое убогого, зачем бить и издеваться", "Власть и этого тоже боится?", - комментируют новость пользователи сети.