В гостиницах Москвы проживают около 700 борющихся с COVID-19 медработников

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2 февраля 2021, 13:56 [ «Аргументы Недели» ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Пресс-служба мэра и правительства столицы сообщила, что Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому будут выделены средства на дезинфекцию гостиниц в 2021 году.

«Из бюджета Москвы будет выделено 63,2 млн руб. для проведения комплекса дезинфекционных работ в гостиницах, в которых временно проживают медицинские работники, участвующие в борьбе с пандемией COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы.

Известно, что программа временного бесплатного расселения медицинских работников в гостиницах действует в столице России с апреля 2020 года.

«Временный переезд в гостиницу позволяет врачам и медсестрам коронавирусных госпиталей уменьшить вероятность заражения членов своей семьи. Для проживающих медработников созданы комфортные условия. Отели бесплатно предоставляют двухразовое питание и широкий спектр бытовых услуг» - отмечается в тексте пресс-службы.

Сообщается, что за период действия программы для размещения медработников предоставлено порядка 13 тысяч номеров. В девяти гостиницах, продолжающих участие в программе, проживают более 700 медицинских работников.

«Предпринимаются все необходимые меры безопасности в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора, в том числе - регулярная дезинфекция поверхностей номерного фонда и зон общего пользования. В течение 2020 года работы по дезинфекции за счет средств городского бюджета проводились в 46 гостиницах», - говорится в сообщении.