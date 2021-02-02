Мусульмане России попросили разработчиков отечественных вакцин против коронавируса раскрыть состав препаратов

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2 февраля 2021, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

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Духовные лидеры мусульман России обратились к разработчикам отечественных вакцин с просьбой раскрыть состав препаратов. Они сообщили, что «поступает много обращений от верующих», обеспокоенных ситуацией, поэтому мусульманские ученые намерены вынести богословское решение о дозволенности вакцин.

Богословский запрет вакцинироваться может быть связан с использованием в компоненте препарата или в процессе его производства спирта, свинины, желатина, яиц, если они признаны нехаляльными.

Председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов отметил, что даже если препараты признают нехаляльными, решение будет носить рекомендательный характер.

Руководитель пресс-службы Духовное управление мусульман республики Татарстан Резеда Закирова сообщила, что управление направило запрос разработчикам российских вакцин от коронавируса, пишет РБК. По словам председателя комитета по стандарту «Халяль» при ДУМ РТ Ирека Зиганшина, управление попросило разработчиков российских вакцин от COVID-19 «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» раскрыть состав компонентов для проверки на халяльность. Он подчеркнул, что сертификация вызвана «заботой о верующих», передает РИА Новости.