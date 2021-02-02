Чем опасна хорошая личная кредитная история

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2 февраля 2021, 13:12 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

На имя комментатора телеканала «Матч-ТВ» Романа Нагучева в Новосибирске мошенники оформили кредит в микрофинансовой организации. Сам Роман в этом городе никогда не был, это случилось почти год назад.

Выяснилось, что каким-то образом персональные данные Нагучева оказались в руках преступников. Из-за того, что мы активно пользуемся интернет-сервисами и онлайн-магазинами, добыть их для злоумышленников не составляет большого труда.

На имя Романа Нагучева пришел судебный приказ о взыскании задолженности. С момента получения этого документа у должника, даже если он стал жертвой мошенников, есть десять дней на то, чтобы заявить возражения и перевести дело в исковое производство.

«Согласно разъяснениям пленума Верховного суда РФ, через семь дней после отправки судебного приказа он считается доставленным. Но ситуации ведь могут быть разными: почтальон попросту не дошел до адресата, или получатель приказа находится в отпуске, а может, он просто не проверяет свой почтовый ящик. То есть документ можно не увидеть, но уже спустя семь дней после его отправки бумага считается доставленной. И начинается отсчет десятидневного срока обжалования», - пояснил адвокат Николай Потапов.

Через 17 дней после отправки приказа гражданин признается должником, после чего начинается процедура взыскания. Довольно часто должники узнают о судебном приказе только после того, как с их счетов списываются крупные суммы.

«Механизм приказного производства призван снять гигантскую нагрузку с судей и сэкономить государственные средства. Но оказалось, что у этой системы есть недостатки, которыми пользуются недобропорядочные взыскатели. Документы, на основании которых они подают заявления о взыскании, могут быть и поддельными, а у судьи нет никаких механизмов для того, чтобы проверить их подлинность. Счет таким бумагам на судебных участках идет на тысячи. И неудивительно, что у мировых судей работа становится механической и зачастую, к сожалению, формальной», - отметил Николай Потапов.

Роман Нагучев рекомендует как можно чаще делать запросы в Центральный каталог кредитных историй Банка России. Как оказалось, о своей финансовой жизни там можно узнать много неожиданного. Нагучев изучил собственную кредитную историю, запросив ее через портал госуслуг, и выяснилось, что ее в разное время запрашивали и банки, к которым, вероятно, также поступали заявки на кредит от его имени. По мнению журналиста, хорошая кредитная история - это скорее минус: благодаря этому мошенникам могут одобрить кредит с внушительной суммой.