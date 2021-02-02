Настоящий приморец

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2 февраля 2021, 12:49 [ «Аргументы Недели», Дмитрий Грунюшкин ]

Фото: cоцсети

Биография адмирала Константина Семеновича Сиденко крепко связана с Дальним Востоком и Приморьем.

Родился он в Хабаровске 2 февраля 1953 года. Сразу после окончания средней школы подал документы в Тихоокеанское высшее военно-морское училище имени Степана Осиповича Макарова. Прошел с первого раза и выпустился в 1975 году. И началась военная служба. Всю ее он прошел, от ступни к ступени, снизу до самого верха.

Начал простым лейтенантом на атомной подводной лодке, был командиром подлодки, командиром 45-й дивизии подводных лодок, занимал массу других должностей, постепенно поднимаясь по служебной лестнице. Но почти все этапы военной карьеры Константина Сиденко проходили на Тихом океане, ставшем для него родным. Только в середине «нулевых» он год командовал Балтийским флотом, после чего снова вернулся командовать уже Тихоокеанским. 28 июня 2010 года Сиденко присвоено звание адмирала флота. Он стал первым командующим одного из российских флотов, которому присвоено звание «трехзвездного» адмирала. В том же году он стал первым в истории российских вооруженных сил моряком, командовавшим целым военным округом — опять же Восточным. В 2013 году оставил военную службу в связи с достижением предельного для этого занятия возраста.

43 года на военно-морской службе — это, согласитесь, впечатляет. Честный путь настоящего воина, моряка, верой и правдой служившего своей стране, истинного патриота России, не выбиравшего окольных путей, не срезавшего углы, а шедшего прямой дорогой. И не изменившего любимому краю - в 2014 году Константин Семенович был назначен директором Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами (ДВЦ «ДальРАО») — филиала «РосРАО», входящего в структуру госкорпорации «Росатом». А в 2015 году избран председателем Владивостокского морского собрания. Константин Семенович в свои 68 лет силен, бодр и активен, а могучим здоровьем может поделиться с любым молодым. Во многом ему в этом помогает давнее увлечение — Сиденко является главным «моржом» России, занимает пост Президента Федерации зимнего плавания России.

«Аргументы недели» гордятся дружбой с таким человеком и от души поздравляют его с днем рождения. Долгих лет вам, Константин Семенович!