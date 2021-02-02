Как «коммунальные» аферисты обирают пенсионеров

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2 февраля 2021, 11:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

В последнее время вновь активизировались мошенники, которые под видом сотрудников служб ЖКХ обходят квартиры и обманом вынуждают людей платить за ненужные фильтры для воды и менять исправные электросчетчики.

В Ленинградской области к пенсионерке пришли «мастера» и представились сотрудниками «Водоканала». Женщина сама не понимает, как отдала аферистам 35,5 тыс. рублей за фильтр, который стоит намного дешевле. В настоящее время расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.

Московский департамент жилищно-коммунального хозяйства предупреждает граждан о возможных визитах жуликов, выдающих себя за сотрудников организации.

«Сотрудники «Мосводоканала» не осматривают и не меняют трубы, находящиеся внутри квартир. Компания отвечает за подачу и качество холодной воды до ввода в дом. Сети, которые находятся внутри дома, - зона ответственности управляющей организации», - сообщает ДЖКХ.

Пожилые люди зачастую все же доверяются мошенникам и порой теряют довольно крупные суммы денег. Так, жительнице Москвы позвонили якобы из диспетчерской и сказали, что во всем доме устанавливают «систему против затопления в связи с повышением давления в трубах». Женщина не стала разбираться и не глядя подписала принесенный пришедшими к ней жуликами договор. В итоге она «со скидкой» заплатила 24 600 рублей за фильтр, рыночная цена которого 3835 рублей. Телефоны, указанные в договоре, впоследствии оказались недоступны.

Иногда мошенники заранее раскладывают по почтовым ящикам листовки, выполненные на бланках, схожих с официальными, с предупреждением о необходимости срочной замены счетчиков воды. Еще одним способом обмана доверчивых пенсионеров являются разного рода «акции», на которых предлагаются услуги со скидками.

«Они приходят с тортами, угощают, чай пьем. Потом начинается обработка. Говорю им, денег нет, а они всё сидят, уговаривают», - рассказала жительница Стерлитамака.

Пожилая женщина отдала 1,5 млн рублей за ремонт в квартире. Племянник пенсионерки сообщил, что стоимость ремонта оказалась в три раза завышена, а после его проведения в квартире начали протекать батареи.

В Челябинске группа ранее судимых граждан под предлогом «дезинфекции от коронавируса» и борьбы с тараканами обходила жилища пожилых людей и навязывала свои услуги. «Раствор для дезинфекции» представлял собой обычную воду, но обработка «волшебным» средством обошлась одной из пострадавших более чем в 16 тыс. рублей. При этом аферисты уверили женщину, что она входит в льготный перечень ветеранов и пенсионеров, квартиры которых обрабатываются в первую очередь. По признанию одного из задержанных преступников, группа аферистов работала около четырех лет.

Зачастую потерпевшие соглашаются не только на оплату «очень нужного товара», но и даже на получение кредита. Мошенникам удается успешно оказывать психологическое воздействие на людей.

«Молниеносное подписание договора приводит к тому, что, когда приобретатель начинает понимать ненужность покупки, продавца и след простыл. На руках подписанный договор, оплаченный товар, а в худшем случае и обязательство перед банком. При этом в самом договоре стоит подпись покупателя о том, что он при подписании договора ознакомился со всеми положениями закона «О защите прав потребителей», и в том числе согласился с договорной подсудностью, с невозвратным задатком и тщательно ознакомлен с качествами и характеристиками чудо-товара», - отмечает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Нередко в таких случаях обманутые люди обращаются в полицию с заявлениями о мошенничестве, но в ответ получают постановление об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием на отсутствие события преступления. Большинство продавцов чудо-фильтров и тому подобных устройств ведут свою хозяйственную деятельность совершенно легально, а покупатели добровольно и без принуждения заключают с ними договоры на приобретение и установку оборудования.

Чтобы избежать обмана, следует соблюдать два простых правила: не открывать дверь незваным гостям и не подписывать никаких документов без их предварительного изучения.