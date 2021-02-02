На Кубани отмечают 100 лет со дня рождения Григория Пономаренко

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2 февраля 2021, 10:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

FELICINA.RU

2 февраля — важная для кубанцев дата — день рождения знаменитого композитора Григория Пономаренко. В 2021 году музыканту могло бы исполниться 100 лет.



С таким значимым событием жителей края поздравили губернатор Вениамин Кондратьев и депутат Госдумы Владимир Евланов.



"Наверное, в стране нет человека, который не знал бы произведений нашего земляка. "Оренбургский пуховый платок", "Песни родному краю" и ещё более четырёх тысяч композиций: оперетты, пьесы, романсы и даже саундтреки к фильмам. Он был гением своего времени, многие его песни даже стали народными", — написал глава края.



"Музыка Григория Федоровича была поистине народной. Она звучала из радиоприемников из телевизоров по всему СССР. Песни Пономаренко исполняли легенды советской музыки Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Лев Лещенко и многие другие. Его имя занесено в "Мировую музыкальную энциклопедию". Память о Григории Федоровиче жива и будет жить в его песнях. И наша главная задача — это сохранить наследие великого композитора", — высказался Владимир Евланов.