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2 февраля 2021, 10:30 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Ежегодную Всероссийскую патриотическую акцию "Бескозырка" впервые проведут без зрителей.

Как сообщает пресс-служба кубанской администрации, в наступившем году из-за угрозы распространения коронавируса традиционное мероприятие пройдет без масштабного шествия.



Уже завтра, 3 февраля, в Новороссийске бескозырка совершит свой памятный путь от Площади Героев на Малую Землю в сопровождении лишь роты почетного караула. В конце акции бескозырку опустят в Черное море. В прямом эфире церемонию будет транслировать ютуб-канал "Новороссийского телевидения".



Кроме того, вечером среды все желающие смогут принять участие в акции "Свеча в окне", чтобы почтить память участников героев-малоземельцев и всех, кто приближал победу в Великой Отечественной войне.