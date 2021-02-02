Недостаток в бензине власти Хабаровского края намерены компенсировать за счет поставок из Росрезерва

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2 февраля 2021, 09:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Российские регионы Хабаровск, Амурская область, Приморье, Еврейская АО и Чукотка ощутили дефицит бензина. Пресс-служба правительства Хабаровского края сообщила, что недостаток в бензине планирует компенсировать за счет поставок из Росрезерва.

По данным властей региона, вопрос о поставках топлива проработан, сегодня были залиты первые цистерны, которые уже находятся в пути. Зампредседателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук уточнил, что состав подойдет ночью. Краевому Минтрансу поручено проконтролировать его прохождение по железной дороге. По такой схеме бензин, в первую очередь марки АИ-92, будет приходить в регион ежедневно.

По словам Литвинчука, поставки позволят "обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчет вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути". В городах бензин будут продавать в основном по карточкам.

Хабаровскому нефтеперерабатывающему заводу пока не удалось запустить все установки вторичной очистки топлива, чтобы начать выпуск бензина. Из-за этого возник дефицит автомобильного топлива.

Топливо на заправках ННК есть в достаточном количестве, и закупаться впрок нет необходимости. Об этом сообщал ранее генеральный директор компании «ННК-Приморнефтепродукт» Андрей Волков.