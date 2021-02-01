В Петербурге ограничения по коронавирусу могут ослабить в середине февраля

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1 февраля 2021, 22:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: сайт ГД

Первый зампредседателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов предположил, когда возможно дальнейшее смягчение мер по коронавирусу в городе.

По его словам, ориентировочно ограничения могут ослабить в середине февраля, то есть, через 2-3 недели. При этом чиновник отметил, что власти будут основываться на рекомендациях Роспотребнадзора.

Ситов также подчеркнул, что «какие-то новые меры» будут предприняты в сторону смягчения, если позволит эпидемиологическая ситуация».

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург обошел Москву по числу новых случаев COVID-19 за сутки.