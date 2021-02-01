Темрезов заявил, что гости горнолыжных курортов КЧР находятся в полной безопасности

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1 февраля 2021, 21:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Рашид Темрезов. Фото сайт главы и правительства КЧР

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что гости горнолыжных курортов республики находятся в безопасности.

По его словам, туристы, приезжающие отдыхать на горнолыжные курорты Архыз и Домбай могут спокойно отдыхать, поскольку меры безопасности здесь максимально усилены.

Темрезов отметил, что Архыз строился с нуля и по всем современным требованиям безопасности, Домбай, скорее всего, «будут поэтапно делать для безопасности и комфортного пребывания жителей и гостей нашей республики на территории этого горнолыжного курорта».

Ранее сообщалось, что при сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации «Домбай».