Темрезов заявил, что гости горнолыжных курортов КЧР находятся в полной безопасности
1 февраля 2021, 21:53[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заявил, что гости горнолыжных курортов республики находятся в безопасности.
По его словам, туристы, приезжающие отдыхать на горнолыжные курорты Архыз и Домбай могут спокойно отдыхать, поскольку меры безопасности здесь максимально усилены.
Темрезов отметил, что Архыз строился с нуля и по всем современным требованиям безопасности, Домбай, скорее всего, «будут поэтапно делать для безопасности и комфортного пребывания жителей и гостей нашей республики на территории этого горнолыжного курорта».
Ранее сообщалось, что при сходе лавины погиб президент горнолыжной федерации «Домбай».
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