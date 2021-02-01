Законопроект об идентификации по водительским правам внесен в Госдуму

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1 февраля 2021, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

водительские права, фото: соцсети

Законопроект, разрешающий использовать водительские права для идентификации граждан РФ в банках, страховых компаниях, у операторов связи правительство России внесло в Госдуму.

Согласно законопроекту, для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физлица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Повышаются лимиты по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Так, предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Это, рассчитывают в министерстве, упростит жизнь владельцам более 5 млн полисов страхования, поскольку при его оформлении новым клиентам не нужно будет ходить и собирать справки.