ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Общество 13+

Законопроект об идентификации по водительским правам внесен в Госдуму

, 21:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Законопроект об идентификации по водительским правам внесен в Госдуму
водительские права, фото: соцсети

Законопроект, разрешающий использовать водительские права для идентификации граждан РФ в банках, страховых компаниях, у операторов связи правительство России внесло в Госдуму.

Согласно законопроекту, для совершенствования порядка проведения упрощенной идентификации клиента - физлица, расширения перечня аутентификаторов и каналов дистанционного взаимодействия законопроектом предлагается установить возможность использования в таком качестве номера водительского удостоверения.

Повышаются лимиты по отдельным операциям, в отношении которых идентификация не проводится. Так, предлагается повышение суммы лимитов для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов — физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности (ОСАГО) владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства (КАСКО) с 15 тыс. до 40 тыс. рублей. Это, рассчитывают в министерстве, упростит жизнь владельцам более 5 млн полисов страхования, поскольку при его оформлении новым клиентам не нужно будет ходить и собирать справки.

НС

Общество

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

Названы социальные выплаты в России, которые вырастут на 4,9% с 1 февраля

СМИ сообщили, что с понедельника, 1 февраля, размер ряда социальных пособий и выплат в России увеличится на 4,9%. Такое решение коснется людей с инвалидностью, подвергшихся радиации и пострадавших на производстве, а также ветеранов боевых действий, Героев Советского Союза и РФ и Героев труда.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью