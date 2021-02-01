Посол Латвии в РФ: В деятельности Навального власть России видит угрозу

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1 февраля 2021, 21:26 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Фото: cоцсети

Протесты, которые прошли в России в защиту Алексея Навального, вызвали отклик в странах Прибалтики. Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш высказался по данному поводу латвийским СМИ.

«Своей деятельностью Алексей Навальный очень пытался привлечь внимание к несправедливости, коррупции в различных эшелонах власти. И надо сказать – сейчас Навальному удалось вызвать недовольство людей и протестные движения не только в отдельных городах, а в очень многих. Он со своим движением стал серьезнейшим противником существующей власти. В его деятельности государственная власть видит угрозу стабильности страны».

Посол Латвии в РФ отметил, что добиться перемен в России может только само общество, а другие страны могут лишь призывать освободить задержанных и осуждать действия властей.