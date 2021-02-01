Мосгорсуд начал разбираться с делом о крупнейшей в России взятке депутата Госдумы Вадима Белоусова

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1 февраля 2021, 21:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

взятка, фото: pixabay.com

В Мосгорсуде рассматривается дело о взятке на сумму в 3,253 миллиарда рублей. В этом преступлении обвиняют депутата Государственной думы от "Справедливой России" Вадима Белоусова.

Два бизнесмена, занимающихся дорожным строительством, с 2010 по 2014 год передавали депутату и его покровителю Михаилу Юревичу (на тот момент губернатору Челябинской области) деньги. Взамен им было обещано, что предприниматели не столкнутся с конкуренцией и им будут предоставлены максимально выгодные условия по госконтрактам. Депутат смог выбить средства на строительство и реконструкцию автодорог в Челябинской области. Все заказы Белоусов передал своим деловым партнерам.

В Челябинске взятки получала тёща Белоусова, а в Москве деньги перечислялись на банковскую ячейку, откуда их забирала его жена. Ежемесячно депутат получал 10 млн рублей.

И бизнесмены и экс-губернатор уже покинули Россию. Белоусов своей вины не признает.

К кому приведёт следователей дело против депутата Госдумы Вадима Белоусова?