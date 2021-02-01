Мошенники продавали билеты в Большой театр и на матчи ФК «Спартак» по завышенным ценам

Аргументы Недели → Общество 13+

1 февраля 2021, 19:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: compromat.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Следственный комитет России (СКР) обратился в Басманный райсуд с ходатайством об аресте главы компании Simple Life Innovation Алексея Куринова. Его считают одним из организаторов масштабной сети по незаконной продаже билетов в Мариинский театр по завышенным ценам через сайты-двойники.

Руководство Мариинского театра обнаружило клон своего официального сайта и обратилось в правоохранительные органы. Через него с незаконным использованием торговой марки продавались билеты на спектакли в два-три раза дороже официальной цены.

Уголовное дело было возбуждено 14 февраля 2020 года. Следствие считает Алексея Куринова одним из организаторов сети незаконных продаж билетов, но в его деле пока один эпизод. При этом по аналогичной схеме реализовывались билеты в другие театры, в частности в Большой, а также на музыкальный фестиваль «Спасская башня» и в Концертный зал им. П. И. Чайковского. В настоящее время задержанный проверяется на причастность к этим эпизодам.

По данным следствия, мошенническую сеть основал в марте 2019 года бизнесмен Андрей Хартанюк. Сейчас он находится в розыске.

«В ходе расследования было установлено, что с 2018 по 2020 год участники преступной группы создали около 300 сайтов-двойников ведущих российских учреждений культуры, а также спортивных организаций. Среди них были, например, сайты Большого и Мариинского театров, МХТ им. А. П. Чехова, ФК «Спартак Москва», ОАО «Лужники» и многих других», - сообщал ранее «Коммерсант».

По информации источника, всего в противоправную деятельность было вовлечено более 50 человек. Среди них IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также системные администраторы.

Стало известно, что на новогодний спектакль «Щелкунчик» в Большом театре билет с максимальной стоимостью в 20 тыс. рублей на сайте-двойнике продавался в 30 раз дороже - за 600 тыс. рублей. Следствие предполагает, что оборот криминальной сети превышал 1 млрд рублей.