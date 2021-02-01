В Челябинской области смягчили ограничительные меры по COVID-19
1 февраля 2021, 18:32[ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]
Решение принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.
О смягчении режима губернатор рассказал в своем Instagram. «Мы постоянно анализируем ситуацию с эпидемиологической обстановкой в регионе, сейчас она стабильная с постоянным трендом на улучшение», – подчеркнул он.
В связи с этим принято решение со 2 февраля до увеличить вместимость спортивных, культурных и других массовых мероприятий до 60 процентов.
Также снято ограничение на предоставление государственных и муниципальных услуг в помещениях органов власти. Теперь южноуральцы смогут получить лично те услуги, которые раньше были доступны в электронном виде из-за пандемии.
Алексей Текслер подчеркнул, что при улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусом власти будут снимать и другие ограничения.
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