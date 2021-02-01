Депутат МГД Титов: Особая экономическая зона «Технополис «Москва» продолжает наращивать число резидентов

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1 февраля 2021, 18:02 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Член комиссии Мосгордумы по науке и промышленности Андрей Титов сообщил журналистам, что особая экономическая зона «Технополис «Москва» продолжает привлекать в развитие промышленных проектов новых резидентов и дополнительные инвестиции.

«Только за прошлый год число резидентов ОЭЗ выросло на четверть, этот статус получили 22 новых предприятия, которые намерены развивать перспективные проекты, вкладывать собственные средства в производственную базу. Согласно заявленным планам, эта сумма достигнет 17 млрд руб. в ближайшие 10 лет», - отметил Андрей Титов.

Депутат убежден, что важен не только статус резидента и преференции по налогам, имущественным платежам, которые предоставляет статус, но и технические возможности, которые присутствуют на площадках технополиса. Андрей Титов подчеркнул, что предприятия, которые входят в ОЭЗ, могут рассчитывать на высокий уровень оснащенности площадок, приоритет по подключению к сетям, что крайне важно для разворачивания производственной цепочки.

«На территории технополиса можно создавать лаборатории, экспериментальные цеха. Технические возможности для этого есть», - сообщил парламентарий.

Он также рассказал, что на территории ОЭЗ четыре компании займутся технико-внедренческой деятельностью, остальные 18 — промышленно-производственной, что потребует создания около трех тысяч рабочих мест дополнительно. Эти рабочие места будут созданы на предприятиях, производящих микроэлектронику, системы связи, цифровые платформы, оптические и энергоэффективные решения, измерительное, холодильное и нефтесервисное оборудование.

«Без человеческого капитала невозможно развитие, невозможны научные прорывы, и созданные в ОЭЗ условия позволяют привлекать лучших специалистов страны. Поддерживать такие проекты - задача государственной важности», - отметил Титов.

По словам депутата, в ближайшие годы на площадках ОЭЗ планируется развернуть работу фармпредприятий, а также производство аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательного оборудования, комплектующих для них, медицинских изделий и стерилизующего оборудования.